Одразу після виборів Нафтогаз почне говорити з боржниками по-іншому?

Відсутність схеми погашення боргів за газ підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) може привести до відключення міст від тепла після президентських виборів.

Таку думку висловив голова Асоціації теплотехнічних компаній (АТКУ) Віталій ЯКОВЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, те, що сьогодні теплокомуненерго намагаються «вибити» ліміти на газ, це лише консервація проблеми, але не її вирішення.

«На якийсь час вони одержать якесь відтермінування. Але рішення про те, як гасити ліміти, як гасити заборгованості за газ, на жаль, немає. Відразу після виборів НАК «Нафтогаз» почне по-іншому, жорсткіше, говорити з боржниками, аж до зниження тиску газу в тепломережах, до зупинення газопостачання. І не виключено, що тепло в наших містах пропаде вже в березні», - припускає голова АТКУ.

В.ЯКОВЕНКО вважає, що українцям слід бути готовими до підвищення ціни на газ для підприємств ТКЕ, «тому що газ, який сьогодні одержують підприємства теплокомуненерго, практично втричі нижчий за ринкову ціну, за якою Україна одержує цей газ».

«Вартість газу необхідно підвищувати для комунальників. Ми від цього нікуди не дінемось. Це ринкові реалії. Або необхідно брати на себе і компенсувати ці витрати державі», - додав він.

Довідка УНІАН. Асоціація теплотехнічних компаній України (АТКУ) створена в лютому 2009 року. До її складу входить близько 450 компаній, що працюють у сфері автономного опалення.