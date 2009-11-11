Росія згодна продовжити нафтогін "Дружба" до Відня

Росія підтримує ідею продовження нафтопроводу «Дружба» від Братислави до Відня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сьогодні на прес-конференції в Москві за підсумками зустрічі з федеральним канцлером Австрії Вернером ФАЙМАНОМ.

«Поглибленню нашої енергетичної взаємодії повною мірою відповідає і ідея продовження нафтопроводу «Дружба». Ми сьогодні також про це детально говорили. Маю на увазі відрізок від Братислави до НПЗ у Швехаті під Віднем. Цей проект мають намір спільно реалізувати наші австрійські і словацькі партнери. Це вимагає, звичайно, певних зусиль і з нашого боку, тут потрібні додаткові опрацьовування. Ми готові до цієї спільної роботи», – сказав В.ПУТІН.

Довідка УНІАН. Трубопровід «Дружба» – найбільша у світі система магістральних нафтопроводів. Побудована в 1960-ті роки підприємством СРСР «Ленгазспецстрой» для транспортування нафти з Волго-Уральського нафтогазоносного району до соціалістичних країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ): Угорщини, Чехословаччини, Польщі і НДР.

Маршрут нафтопроводу проходить від Альметьєвська через Самару, Брянськ до Мозиря, потім розгалужується на дві ділянки: північну (територією Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії і Литви) і південну (територією України, Чехії, Словаччини і Угорщини).

До системи входить 8900 км трубопроводів. Нафтопроводом до країн далекого зарубіжжя щорічно експортується 66,5 млн. тонн нафти, зокрема північною гілкою – 49,8 млн. тонн.