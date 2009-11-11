Перша хвиля епідемії йде на спад

У Чернігові спостерігається зниження звернень до медичних закладів, пов`язаних із захворюванням на грип та ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на загальноміській нараді начальник управління охорони здоров`я міської ради Юрій БОЙКО.

За його інформацією, у вівторок за медичною допомогою звернулися понад 1100 чернігівців, тоді як минулого тижня майже щодня загалом надходило 1,5-2 тисяч звернень у поліклініки та викликів "швидкої допомоги". За два вихідних захворіли понад 700 чернігівців.

"Маємо справу зі стабілізацією і тенденціями до зниження захворюваності на грип та ГРВІ", - сказав Ю.БОЙКО.

Водночас, він звернув увагу, що сезонні застудні захворювання проходять кількома хвилями. "Ситуація стабільна. Епідемія розшифрована. Однак і надалі усі мають дотримуватися елементарних заходів, щоб не захворіти на грип", - підкреслив Ю.БОЙКО.

Водночас він повідомив, що за час епідемії на грип і ГРВІ у місті захворіли 190 медичних працівників.