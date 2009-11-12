Заступник міністра про тарифи, прибудинкову територію і підкачку води

Міністерство житлово-комунального господарства України (МінЖКГ) має намір внести зміни до постанови Кабінету Міністрів №529 від 20 травня ц.р. «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України – начальник Держжитлокомунінспекції Олександр МАЗУРЧАК.

За його словами, серед основних змін – обмеження вартості послуг з прибирання прибудинкових територій 30% від вартості квартирної плати, тоді як на сьогодні ця складова доходить до 70%. «Ми хочемо обмежити адміністративні витрати. Стоїть питання про те, щоб зробити розмежування (прибудинкової території – УНІАН) по стіні будинку», – пояснив О.МАЗУРЧАК.

При цьому планується, що за обслуговування устаткування з підкачування води платитиме власник устаткування. У нинішній редакції порядку відшкодування вартості обслуговування устаткування з підкачування води покладене на виконавця (виробника) послуг з водопостачання. «За підкачувальні насоси платитиме той, у кого вони на балансі», – уточнив О.МАЗУРЧАК.

Перший заступник міністра з питань ЖКГ підкреслив, що плановані зміни приведуть до зменшення тарифу на утримання будинків і прибудинкових територій.

«По Києву це буде зменшення тарифу, особливо по масивах Києва. Вже такого не буде, як сьогодні є по Оболоні або Троєщині, де 3 або 6 гривень у квартирній платі – це прибирання прилеглої території. Це буде обмежено», – пояснив він.

О.МАЗУРЧАК зазначив, що остання нарада з приводу внесення змін запланована на 13 листопада, а наступного тижня документ буде направлений на узгодження міністерств і відомств.

Він також повідомив, що міністерство розробляє закон про особливий режим стягнення ПДВ з комунальних підприємств, яким передбачається повністю залишити податок на їх рахунках як цільовий платіж, який би спрямовувався на модернізацію підприємств.