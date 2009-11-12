Нормальний власник не купуватиме шахту з боргами

Вугільні шахти України потрібно приватизувати, але тільки після ухвалення закону «Про особливості приватизації вугільної галузі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Донецьку голова Профспілки працівників вугільної промисловості Віктор ТУРМАНОВ.

«Позиція нашої профспілки була й залишається незмінною – ми готові давати згоду і йти в ногу з тим, що стосується приватизації. За умови винесення на розгляд закону «Про особливості приватизації вугільної галузі», - сказав лідер ППВП. При цьому він додав, що «цей закон вже практично готовий, пройшов усі слухання, закон дуже важливий і потрібний вугільній галузі. Він пройшов ретельне наукове опрацювання, всі погодилися, що цей закон потрібно прийняти й за цим законом приватизовувати вугільну галузь».

В.ТУРМАНОВ зазначив, що авторами даного проекту закону виступили представники Міністерства вугільної промисловості, галузевої профспілки й вугільних наукових установ. За його словами, закон охоплює й враховує всі нюанси приватизації вугільних шахт в Україні. Голова ППВП, зокрема, зазначив, що в цьому законі враховано, що приватизація має бути комплексною, й не можна розривати вугільні підприємства на окремі об`єкти. Він розкритикував підхід Кабінету міністрів до цього питання, коли уряд навесні цього року запропонував свій список шахт до приватизації, не узгодивши його з профспілкою.

«Ми категорично проти, коли підпільно Кабміном приймається постанова про приватизацію вугільних підприємств – і всі наші державні підприємства, де десь 6 шахт, десь 8 шахт, десь 4 шахти, а їх розпатрали окремо й запропонували на ринку купувати будь-яку шахту, - пояснив В.ТУРМАНОВ. - Не можна так приватизацію проводити - можуть сьогодні купити кращі шахти у вугільній промисловості, а що робити з рештою шахт?». Як приклад він навів приватизацію шахт підприємства «Краснодонвугілля», яке «було приватизовано в цілісному комплексі». На думку лідера ППВП, продаючи комплекс шахт одного вугільного підприємства, можна врахувати в ціні непривабливість деяких вугільних об`єктів. «Так, у «Луганськвугіллі» сьогодні 8 шахт, у «Шахтарськантрациті» - 4 шахти - все купуйте, все беріть – ціна може буде меншою, там у законі все виписано», - сказав В.ТУРМАНОВ.

Крім того, він зазначив, що для розвитку галузі, для її приватизації необхідно вирішити питання про реструктуризацію боргів: «У нас ще є дуже великі борги перед Пенсійним фондом і нормальний власник, приватник не купить сьогодні шахту з боргами держави. Треба їх списати, ми їх ніколи не погасимо». За словами профлідера, в запропонованому законі все передбачено.

Також В.ТУРМАНОВ підкреслив, що «якщо вугільне підприємство приватизується, то як мінімум 20 років воно не повинне міняти профіль», і це теж передбачено запропонованим проектом закону. Він пояснив: «Перепрофілювання - це все те, що сьогодні є на цій шахті, швиденько вилучають, відпрацьовують, а потім кидають державі. Й виходить, що вугільне підприємство припинило існування».

Голова ППВП сказав, що вважає дуже важливим для країни ухвалення цього закону, який відкриє дорогу до «відкритої й чесної приватизації у вугільній галузі». Але при цьому він висловив сумнів, що в нинішній політичній і економічній ситуації він буде прийнятий. «Я можу ініціювати цей закон, але знаю, що так його можна зарубати, оскільки правляча коаліція сьогодні його не підтримає», - зазначив В.ТУРМАНОВ.