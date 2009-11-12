Що українці хотіли б отримати на Новий рік (опитування)

Цього року середньостатистичний українець планує витратити на Новий рік і Різдво близько 2,5 тис. грн., що на 14% (на 300 грн.) більше показників 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані дослідження, проведеного компанією Deloitte, озвучив менеджер компанії Олександр ЧЕРИНЬКО сьогодні на прес-конференції.

За його словами, із загальної суми планованих витрат 1,2 тис. грн. українці планують витратити на подарунки, 850 грн. - на святковий стіл і 450 грн. - на розваги. При цьому середня вартість подарунка зменшиться.

Згідно з дослідженням, 41% опитаних мають намір збільшити витрати на подарунки, 31% - підтримувати витрати на торішньому рівні, 28% - мають намір витратити менше.

О.ЧЕРИНЬКО зазначив, що збільшення витрат відбудеться за рахунок молоді і високозабезпечених громадян.

Як повідомила партнер Deloitte, керівник групи з роботи з підприємствами роздрібної торгівлі України Вікторія ЧОРНОВОЛ, до четвірки найбільш очікуваних подарунків, які хотіли б одержати українці на новорічні свята, - гроші (50%), ноутбук (36%), косметика/парфумерія (35%), книги (34%).

Водночас дарувати на свята респонденти збираються косметику/парфумерію (51%), прикраси для інтер`єру (39%), цукерки (35%), книги (31%), одяг/взуття (30%) і лише 28% - гроші. При цьому подарункові сертифікати в Україні поки що не мають попиту.

В.ЧОРНОВОЛ зазначила, що в результаті впливу фінансової кризи українці відмовляються від імпульсивних покупок, віддаючи перевагу практичним і корисним подарункам (76%). При цьому перевага віддається товарам вітчизняного виробника (75%, за рахунок більш низьких цін і відновлення довіри).

За словами партнера компанії, цього року найбільше від кризи постраждають діти і підлітки, серед бажаних подарунків яких – ноутбуки і мобільні телефони, які не потрапили до списку планованих подарунків.

За даними Deloitte, цього року українці планують купувати подарунки в супермаркетах (52%), на ринках (51%), у спеціалізованих магазинах (49%), у немережевих магазинах поблизу дома (48%), гіпермаркетах (30%). При цьому, вибираючи місце для купівлі товарів на свята, українці, крім співвідношення ціни і якості (95%), звернуть увагу на запобіжні заходи проти «свинячого» грипу (63%).

Як зазначив партнер Deloitte, керівник напряму консалтингу Андрій СТЕПАНОВ, 74% українців відчули на власному фінансовому становищі вплив фінансової кризи (у 2008 році – 48%). Зокрема, 59% українців відзначають зниження своєї купівельної спроможності, 28% опитаних можуть витрачати на рівні минулого року і 14% - зможуть витрачати більше. При цьому в своїй зайнятості в 2010 році впевнені 40% опитаних.

А.СТЕПАНОВ зазначив, що після завершення кризи 42% українців планують витрачати більше, 53% - на тому самому рівні, 5% - планують витрачати менше.

У свою чергу віце-президент з маркетингу групи компаній Fozzy Group Михайло ДУДНИК зазначив, що очікування цього року від продажу в передноворічний і новорічний період (грудень-січень) «стримано оптимістичні». Він додав, що зазвичай в середньому продаж в грудні на 50% перевищує обсяг продажу попереднього місяця.

Дослідження споживчих настроїв європейських покупців напередодні сезону новорічних і різдвяних свят 2009/2010 проводиться компанією Deloitte в Україні вдруге. Опитування проводилося методом інтернет-анкетування впродовж останнього тижня вересня – першого тижня жовтня. У дослідженні взяли участь більш як 700 чоловік віком від 18 до 65 років, які проживають в Харкові, Києві, Львові, Одесі, Миколаєві, Дніпропетровську, Донецьку і Сумах.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Deloitte, в 2008 році кожен українець збирався витратити на новорічні свята близько 2,2 тис. грн. З них на подарунки - близько 1 тис. грн. (в середньому 8 подарунків), на святковий стіл – 850 грн., на вихід у світ (кафе, бари, нічні клуби) – 320 грн.