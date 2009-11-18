У наглядовій раді Аеросвіту - зміни

Співголовою наглядової ради ЗАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» призначено Григорія ГУРТОВОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, відповідні зміни було внесено до складу наглядової ради компанії на її позачерговому засіданні 16 листопада п.р.

Згідно з повідомленням, крім того, виконавчим секретарем наглядової ради ЗАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» обрано Максима ЮХИМЕНКА, а Олега БЕРЕЖНОГО призначено першим заступником генерального директора – виконавчим директором компанії.

Нагадаємо, до цього наглядова рада «Аеросвіту» мала одного голову – Арона МАЙБЕРГА, якого було призначено на цю посаду в листопаді 2008 року, а до цього він був гендиректором авіакомпанії.

Г.ГУРТОВИЙ до цього призначення входив до складу наглядової ради «Аеросвіту».

Як повідомив агентство М.ЮХИМЕНКО, 31 жовтня 2009 року один з акціонерів компанії – Gilward Investments B.V. відкликав повноваження А.МАЙБЕРГА, який представляв його інтереси у наглядовій раді. Питання про призначення нового голови наглядової ради буде розглянуто на найближчих зборах акціонерів, які призначені на кінець грудня цього року.

Крім того, М.ЮХИМЕНКО повідомив, що вчора, 16 листопада, А.МАЙБЕРГ написав заяву про складання з себе повноважень голови наглядової ради.

Довідка УНІАН. Компанію «Аеросвіт – Українські авіалінії» створено у 1994 році і на сьогодні вона є найбільшим українським авіаперевізником з розгалуженою маршрутною мережею і парком літаків, який складається з 15 суден Boeing. "Аеросвіт" обслуговує понад 60 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних – до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі і Бангкоку, а також забезпечує доставку пасажирів до найбільших адміністративних і регіональних центрів України.

За даними компанії, 62% її акцій належать українським власникам: Фонду держмайна (22,3941%), ТОВ "ГенАвіа-Інвест" (24,999%), ТОВ "Укрінфоконсалт" (9,8%) і ТОВ "Бюро" (4,8%). Ще 38% акцій перебувають у власності нідерландської компанії Gilward Investments BV.