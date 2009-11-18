Загиблого у Одеській області вояка застрелив капітан?

Батько загиблого в Одеській області солдата Антона Морозова звинувачує у вбивстві свого сина капітана української армії.

Про це повідомляє Миколаївська обласна інтернет-газета. Видання нагадує, що Управління прес-служби Міністерства оборони України повідомило, що «15 листопада в результаті необережного поводження зі зброєю одержав смертельне вогнепальне поранення військовослужбовець термінової служби 28-ої окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ВС України солдат А.Морозов. Військовою прокуратурою Одеського гарнізону за фактом загибелі військовослужбовця порушено кримінальну справу, проводяться слідчі дії. До з`ясування обставин затримано чергового частини капітана В.КАРПОВА».

17 листопада до редакції приїхав батько загиблого, Олександр МОРОЗОВ разом з сином Олексієм — братом-близнюком загиблого, який служив з ним в одній частині й став, практично, свідком його загибелі.

Як розповів батько загиблого, ніякого необережного поводження зі зброєю не було - його сина застрелив черговий по бригаді капітан В.КАРПОВ, повідомляє інтернет-газета. З розповіді батька і брата загиблого солдата, ситуація склалася наступна. Незабаром після відбою капітан В.КАРПОВ зайшов до казарми і пройшов до канцелярії. Через кілька хвилин за його командою туди зайшов черговий, Антон Морозов. Ще через деякий час капітан викликав до канцелярії і днювального - брата Антона Морозова, Олексія. Як розповів Олексій МОРОЗОВ, увійшовши до канцелярії, він побачив таку картину: брат стоїть «струнко» перед капітаном, у останнього в руках табельний пістолет Макарова, ствол націлений в підлогу, капітан періодично клацає «вхолосту» курком. Після того, як Олексій увійшов, пістолет негайно був направлений на нього, а капітан В.КАРПОВ запитав: «Ну як, не боїшся?». Після чого послав солдата зробити йому каву. Олексій вийшов - і буквально через 15 секунд почув постріл. Він кинувся назад до канцелярії - і в дверях зіткнувся з В.КАРПОВИМ, у руці якого був пістолет. У канцелярії він побачив страшне видовище - на підлозі лежало бездиханне тіло його брата з кульовим пораненням у правій скроні. Олексій почув, як капітан В.КАРПОВ повідомляє комусь по телефону: «Приїжджайте негайно сюди, я ненавмисно застрелив солдата!». Хвилин за десять, свідчить Олексій, казарму заполонили підполковники і полковники, потім прибули співробітники військової прокуратури.

Як розповів Олексій МОРОЗОВ, капітан В.КАРПОВ виділявся серед інших офіцерів нелюдяним поводженням з військовослужбовцями термінової служби. Крім того, він частенько любив лякати солдатів табельною зброєю.

Батько загиблого заявив, що дійде до будь-яких інстанцій, щоб покарати винуватця загибелі сина, тим паче, що справу вже зараз намагаються «зам`яти», представляючи подію як нещасний випадок.