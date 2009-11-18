Газпром у листопаді збільшив продаж газу в Європі

ВАТ «Газпром» в листопаді збільшило продаж газу в Європі більш як на 37%.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», про це сказав керівник компанії Олексій МІЛЛЕР під час робочої зустрічі з головою правління "Verbundnetz Gas AG" Клаусом-Евальдом ХОЛЬСТА.

«В середньому, станом на 18 листопада, «Газпром» збільшив продаж газу в Європі більш як на 37% порівняно з листопадом минулого року», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, з середини цього року «Газпром» відзначає стабільне зростання попиту на газ на ключових ринках. У листопаді обсяги поставок газу європейським споживачам істотно вище за аналогічні показники 2008 року. Так, в окремі дні добові відбори газу перевищують відповідні торішні показники майже на 50% (на 170 млн. куб. м на добу).

«Стабільне зростання попиту ми спостерігаємо і в Росії. З початку листопада російським споживачам було поставлено на 8% газу більше, ніж за аналогічний період минулого року. Добове перевищення обсягу споживання в окремі дні досягає 20%», - зазначив на зустрічі О.МІЛЛЕР.