Леся Гонгадзе дала згоду на огляд черепа, який може належати її сину

Леся ГОНГАДЗЕ дала згоду і збирається до Києва на огляд черепа, який, за даними Генеральної прокуратури, може належати її сину Георгію Гонгазе.

Мати журналіста розраховує отримати фрагменти знахідки для приватної експертизи, повідомляє “Німецька хвиля”.

За словами Л.ГОНГАДЗЕ, вона невдовзі відвідає Генпрокуратуру, де у присутності адвоката Андрія ФЕДУРА та членів комісії огляне череп, знайдений там, де вказав екс-начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ.

„У мене є умова, я приїду подивитися, але при цьому я повинна взяти фрагмент для своєї приватної експертизи ДНК, результати якої я не розголошуватиму”, - сказала Л.ГОНГАДЗЕ. Вона планує провести експертизу після президентських виборів в одній із приватних закордонних лабораторій, її вартість обійдеться у 800 євро.

Матеріал для дослідження - зуб малого Гії та фрагменти знайденого черепа - мати збирається перевозити сама. Водночас, вона не виключає, що Генпрокуратура може відмовити дати фрагменти, бо, як відзначає Л.ГОНГАДЗЕ, немає правових підстав.

Вона також сказала, що слідчий у справі її сина повідомив телефоном про виявлений у черепі металевий осколок. Л.ГОНГАДЗЕ запевнила, що жодного осколка в голові її сина ніколи не було. Були такі поранення у праву руку та коліно, але не в голову. За її словами, якщо віднайдений череп з осколком відповідає даним „таращанського тіла”, про що заявляє прокуратура, то це доводить, що рештки скелету, які є у розпорядженні слідчих, не належать Г.Гонгадзе.

Довідка УНІАН. Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний – О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників убивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

28 липня у Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою були знайдені «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Водночас у Генпрокуратурі відзначили, що останки черепа пошкоджені. Також у Генпрокуратурі з посиланням на попередній висновок експертів повідомили, що «на сьогодні знайдено фрагмент, за яким можна ідентифікувати череп».