Таджикистан виставив на торги одне з найбільших у світі родовищ срібла

Влада Таджикистану виставила на торги "Великий Канімансур" - одне з найбільших у світі родовищ срібла, повідомляє «Німецька хвиля».

Прийом заявок на участь у тендері закінчується 14 грудня. Поки що, за інформацією DW, офіційних пропозицій з боку потенційних інвесторів не надходило.

У Держкоммайна Таджикистану заявляють, що в основному раунді торгів братимуть участь компанії з досвідом роботи у гірничо-видобувній галузі і великими фінансовими ресурсами. У свою чергу, геолог, колишній віце-прем`єр республіки Георгій КОШЛАКОВ не виключає, що для розробки родовища може бути створений міжнародний консорціум. "Компанія, яка візьметься за освоєння, повинна бути готова до масштабних робіт. Учасники повинні розуміти, що родовище потребує капітальних коштів в обсязі декількох мільярдів", - зазначає він.

Родовище "Великий Канімансур", за інформацією ЗМІ, містить близько 90 відсотків запасів срібла у Таджикистані. Підтверджені запаси становлять понад 39 тисяч тонн, загальні - понад 56 тисяч тонн.