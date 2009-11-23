За «Пилу-6» та «Хостел -2» хтось із посадовців отримає по шапці

Службове розслідування визначить провину посадовців, які дозволили прокат в Україні стрічок «Пила-6» та «Хостел -2».

Про це заявив віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК в інтерв’ю ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Є факт конфлікту, є факт порушення, він встановлений адміністративним судом. Урядовий комітет зобов’язав відповідні державні органи - це Мінкульт та головну держслужбу - відповідно до процедури провести службове розслідування, і тільки службове розслідування може вказати на вину тих чи інших службових осіб», - пояснив І.ВАСЮНИК.

Він також висловив свою позицію щодо змісту вказаних фільмів. «Надміру представлено глядачу брутальне людиноненависництво. Цього не можна показувати людям», - сказав віце-прем’єр, коментуючи причини службового розслідування стосовно посадовців державної служби кінематографії, які дозволили прокат зазначених стрічок.

Відносно безперешкодного виходу до прокату в Україні п’яти попередніх фільмів «Пили» та одного «Хостела» І.ВАСЮНИК звернув увагу на те, що впродовж останніх років Нацкомісія з питань захисту суспільної моралі фактично не діяла, і лише починаючи з минулого року комісія почала налагоджувати свою роботу і приймати рішення.

Водночас голова Нацсоюзу кінематографістів України Сергій ТРИМБАЧ вбачає у позиції І.ВАСЮНИКА бажання зняти з посади голову Держслужби кінематографії Ганну ЧМІЛЬ, зазначили у прес-службі. Зокрема, за його словами, «кіностудії дерибаняться, скоро вже до останньої. От вона (Г.ЧМІЛЬ) не дозволяє... Вона стоїть на сторожі державних, громадських інтересів, а не приватних, оце й не подобається».