У МОЗ знають, що щеплення від грипу може дати «певні ускладнення»

Уряд затвердив план проведення імунопрофілактики в умовах одночасної циркуляції сезонного й пандемічного грипу в 2009-2010 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я констатую, що я, як головний санітарний лікар України, 11 листопада 2009 року підписав постанову про проведення заходів вакцинації проти сезонного й пандемічного грипу», - сказав О.БІЛОВОЛ.

Головний санітарний лікар підкреслив, що вакцинація здійснюватиметься в першу чергу серед певних груп ризику. «Загалом було ухвалено рішення про те, що на сьогоднішній день країна повинна проводити імунопрофілактику. Ми констатуємо те, що країна повинна підготуватися до отримання якісної вакцини», - додав він.

О.БІЛОВОЛ також повідомив, що зараз розробляється лист на адресу Всесвітньої організації охорони здоров`я, який необхідний для отримання пандемічної вакцини на безоплатній основі. «Там є декілька питань, які необхідно буде приймати на основі широкого загального обговорення, і ми повинні будемо ухвалювати політичне рішення, тому що, враховуючи нашу загальну відповідальність, ми повинні розуміти, що вакцинація - достатньо відповідальний процес і що після вакцинації можуть бути певні ускладнення. А для того, щоб цього уникнути, необхідно чітко відпрацювати алгоритм якості вакцини, її реєстрації, застосування й обізнаності населення», - пояснив головний санітарний лікар.

При цьому О.БІЛОВОЛ зазначив, що українська сторона поки обговорює умови ВООЗ про відмову від претензій до виробника вакцини у разі можливих негативних наслідків.

«Ми будемо дуже жорстко стояти на своїй позиції. Нам не потрібно ніяких негативних наслідків. Ми підходимо до цього серйозно й відповідально, але ті питання, які поставлені Всесвітньою організацією охорони здоров`я, ми ще обговорюватимемо. Загалом така конкретизована й жорстка відповідь, яку вони вимагають, – такого ми надавати не будемо. Ми стоятимемо на своїй громадянській позиції, на позиції національного законодавства, на позиції нашої країни», - підкреслив О.БІЛОВОЛ.