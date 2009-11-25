У Харкові іномарка врізалася в автобус: 11 пасажирів поранені
17:18, 25 листопада 2009Суспільство
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БАЗ-2215 перекинувся
Сьогодні у Харкові о 06.20 на перехресті проспекту Орджонікідзе та вулиці Мира водій автомобіля “Skoda Favorit” при виїзді з другорядної дороги на головну не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автобусом “БАЗ-2215”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, після потужного удару автобус перекинувся. На момент автопригоди в салоні автобуса перебувало 14 пасажирів.
Внаслідок ДТП десятеро пасажирів автобуса та пасажир автомобіля “Skoda” отримали тілесні ушкодження.
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