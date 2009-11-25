Ющенко звинуватив уряд у зриві бюджетного фінансування АПК

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинуватив уряд у зриві графіків бюджетного фінансування агропромислового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час урочистих зборів з нагоди Дня працівників сільського господарства.

За словами Президента, на сьогодні із Стабілізаційного фонду Держбюджету на програми фінансування АПК перераховано лише 11% запланованого річного обороту, тобто з 2,1 млрд. грн. перераховано близько 200 млн. грн.

При цьому він наголосив, що в 2009 році бюджетну підтримку виробників агропромислового комплексу суттєво зменшено. За словами В.ЮЩЕНКА, із запланованих на підтримку розвитку АПК 6,8 млрд. грн., із загального фонду бюджету передбачено лише 935 млн. грн., а решта - за рахунок Стабфонду і спеціального фонду бюджету, які практично не наповнюються.

Аграрний фонд не виплатив більш як 0,5 млрд. грн. фермерам, які віддали в нього зерно, заявив Президент України, піддавши критиці діяльність Аграрного фонду за неефективне використання бюджетних коштів, зокрема на закупівлю пального і добрив. «Ми можемо цей унікальний проект занапастити за півроку такої роботи», - сказав він.

Президент заявив, що схема повернення ПДВ експортерам сільгосппродукції через Аграрний фонд – непрозора, і звинуватив уряд у корупції. За словами В.ЮЩЕНКА, уряд зробив чергову схему повернення ПДВ експортерам сільгосппродукції через Аграрний фонд, що фактично є відшкодуванням ПДВ натурою.

«Ця схема має непрозорий характер. Відбір підприємств здійснюється в ручному режимі, і там прихована колосальна корупція», - заявив Президент.

За його словами, це лише посилило проблему.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що на сьогодні в Україні заборгованість з компенсації ПДВ експортерам становить 15 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України розширив схему відшкодування ПДВ зерном з державного продовольчого резерву Аграрного фонду, включивши експортерів пшеничного і житнього борошна, спирту і соняшникової олії.

Відповідні зміни в постанову №86 уряд вніс постановою №1001 від 23 вересня ц.р.

Відповідно до змін, ПДВ може відшкодовуватись як зерном, так і пшеничним і житнім борошном.