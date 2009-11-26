Питання про директора зоопарку спричинило скандал у Київраді

Народний депутат Кирило КУЛИКОВ під обурені вигуки секретаря Київської міської ради Олеся ДОВГОГО залишив сесійну залу Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося під час обговорення ситуації в Київському зоопарку.

З цим питанням виступала керівник столичного зоопарку Світлана БЕРЗІНА, яка доповіла про результати численних перевірок, що проводились в зоопарку впродовж цього року.

За її словами, зоопарк розвивається, і немає жодних порушень ні в утриманні звірів, ні в управлінні зоопарком, і це підтверджують як результати перевірок, так і відгуки іноземних фахівців.

Присутній на засіданні К.КУЛИКОВ після доповіді зазначив, що має інформацію, згідно з якою в зоопарку не все так добре, як говорить С.БЕРЗІНА.

Зокрема, при цьому він сказав, що приховується інформація про судимість нинішнього керівника зоопарку. К.КУЛИКОВ почав демонструвати документи, які нібито підтверджують, що С.БЕРЗІНА мала судимість згідно з рішенням суду у 1996 році.

Зрозуміло, сказав депутат, що ця судимість погашена, але інформацію про неї керівник зоопарку спростовує, незрозуміло з яких причин.

На захист С.БЕРЗІНОЇ почав говорити О.ДОВГИЙ, який заявив, що є довідка з Міністерства внутрішніх справ, у якій йдеться, що ніякої судимості С.БЕРЗІНА ніколи не мала.

Вислухавши це, К.КУЛИКОВ піднявся зі свого місця в президії і направився до виходу з сесійної зали. На це О.ДОВГИЙ обурено почав кричати “геть звідси” і “ганьба” та закликати депутатів підтримати його. При цьому він не зупиняючись продовжував: “Зніми з себе галстук цей красивий, перестань ходити отам біля КЛИЧКА”. За його словами, до нього “20 депутатів підійшли, питають, скажіть, що це з КУЛИКОВИМ? Зарплату у КЛИЧКА отримує? Чому він замість того, щоб брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради... сидить тут у нас штани протирає...”. “Ганьба, геть звідси до свого роботодавця, йдіть і відпрацьовуйте свою зарплату”, - обурювався О.ДОВГИЙ.

К.КУЛИКОВ щось намагався відповісти, стоячи біля виходу з сесійної зали, але на це О.ДОВГИЙ продовжував вигукувати “геть звідси”.

Після цього К.КУЛИКОВ залишив будинок Київради, не надавши коментарів ЗМІ.