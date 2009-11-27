Відрахована студентка судиться з університетом

Відрахована студентка Запорізького національного університету Олена КОВАЛЬОВА подала в суд на вищий навчальний заклад, стверджуючи, що її відрахування було незаконним.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

За його словами, 10 серпня О.КОВАЛЬОВА була зарахована на факультет соціальної педагогіки і психології цього навчального закладу як пільговик.

Після проведення перевірки прокуратурою Запорізької області було встановлено, що надані документи особи, що згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» має другу категорію постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС, при вступі до ВНЗ не підпадають під пільгу вступу поза конкурсом.

Після цього на підставі протесту в.о. прокурора Запорізької області дівчина була відрахована з університету.

На думку А.ЧЕРНИХА, некомпетентність і неуважність приймальної комісії та працівників Запорізького національного університету не може покладатись на абітурієнта.

„Відповідно до правил прийому абітурієнтів на місце державного замовлення на пільгових умовах, були вчасно надані та належним чином оформлені всі необхідні документи. Приймальною комісією було належним чином перевірено надані документи. Зауважень щодо достовірності інформації в поданих документах, їх законності зі сторони приймальної комісії не було. Слід зазначити, що приймальна комісія не намагалася витребувати від КОВАЛЬОВОЇ Олени будь-яких інших додаткових документів”, - зауважив А.ЧЕРНИХ.

Він висловив сподівання, що дівчина продовжить навчання в Запорізькому національному університеті.