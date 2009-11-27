СБУ назвала організаторів Голодомору

Кримінальна справа по факту Голодомору 1932-1933 років може бути передана до суду до кінця року.

Про це в ефірі 5 каналу заявив голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Десь до кінця року, за наявності експертиз, є всі правові підстави слідчому зробити процесуальний висновок у справі і передати справу до суду", - сказав він.

"Це означає, що у висновку, шляхом досудового слідства, будуть встановлені організатори злочину геноциду-Голодомору", - зазначив глава СБУ.

За словами Наливайченка, "досудове слідство вийшло на організаторів, які займали керівні посади в українській більшовистській партії".

Він заявив, що слідчий дозволив назвати прізвища організаторів Голодомору: "Це (Станіслав) Косіор, який був секретарем ЦК КП(б)У".

"Це (Павло) Постишев, якого Сталін і Молотов направили у січні 1933 в Харківську область, і він керував Харківською областю, доводячи злочин до логічного завершення", - сказав глава СБУ.

"Третій посадовець – це (Влас) Чубар, який також входив тоді до складу ради народних комісарів України", - заявив Наливайченко.

"Ми маємо за законодавством довести вину цих людей у суді…Після цього, я переконаний, ці злочинці, які вчинили злочини проти людства, вони мають бути засуджені і позбавлені будь-яких привілеїв", - наголосив він.

Глава СБУ вважає, що після цього необхідно "звертатися до місцевих рад і органів місцевого самоврядування, щоб знімати пам’ятники (цим особам)".

Відповідаючи на питання, щодо норми українського законодавства, яка не дозволяє виносити вирок щодо померлої людини, Наливайченко заявив, що в Україні може бути застосований прецедент, коли злочин проти людяності не має терміну давності.

Також він заявив, що кримінальна справа щодо Голодомору буде розсекречена.

Українська правда