Підірвали автомобіль управлінця «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Співробітники Криворізького міськуправління міліції встановили, що в автомобілі заступника начальника одного з управлінь ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» спрацював вибуховий пристрій.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Під час перевірки було з’ясовано, що 26 листопада близько 7 год. ранку посадовець ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» сів до власного автомобіля, який був припаркований біля будинку. Після початку руху стався вибух, внаслідок якого у днищі автомобіля утворився отвір та були пошкоджені деякі інші елементи конструкції.

Чоловік не постраждав, до органів внутрішніх справ про подію не повідомив та самостійно доправив свій автомобіль до СТО.

26 листопада слідчим відділом Криворізького міського управління МВС за даним фактом порушено кримінальну справу за ст.ст. 15 ч. 2; 115 ч. 2 п. 5 КК України (замах на вчинення навмисного вбивства, скоєний способом, небезпечним для життя багатьох осіб). Ведеться слідство.