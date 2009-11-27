Centragas (Австрія) звинувачує Україну в «експропріації» 11 млрд. кубів газу

Контрольована бізнесменом Дмитром ФІРТАШЕМ компанія Centragas (Австрія) надіслала листа уряду України про початок судового розгляду відповідно до Енергетичної хартії щодо експропріації у компанії RosUkrEnergo (RUE, Швейцарія) в січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", власником 100% яким є український уряд.

Про це йдеться в повідомленні компанії Group DF (власника компанії Centragas), переданому агентству УНІАН.

"Centragas провів консультації з цього питання з міжнародними юристами, які підтвердили й те, що Centragas як держатель 50% акцій RUE має юридичне право на цей позов згідно з умовами Енергетичної хартії, і те, що цей позов може бути направлений безпосередньо уряду України як 100% власнику "Нафтогазу", - йдеться у повідомленні.

Наголошується також, що ці 11 млрд. куб. м газу належать RosUkrEnergo – спільному підприємству, 50% якого належать компанії Centragas і 50% - «Газпрому». На момент експропріації RosUkrEnergo тримала цей газ у сховищах в Україні для подальшого транзиту і постачання його своїм клієнтам у Європі.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня ц.р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Україна заплатила «Газпрому» за 11 млрд. куб. м газу, що знаходяться в українських сховищах, 1,7 млрд. дол. США, які були одержані від «Газпрому» за транзит газу через територію України.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня ц.р. газовим контрактом з Росією, Україна за спеціальною ціною в 153,9 дол. за тис. куб. м мала викупити 11 млрд. куб. м газу, який зберігається в українських газових сховищах, але не належить державі.