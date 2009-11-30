Упав у шахтний ствол директор шахтопрохідницького управління

Сьогодні в Донецькій області на державному підприємстві «Шахта «Новодзержинська» (м. Дзержинськ) упав у шахтний ствол і загинув директор із виробництва шахтопрохідницького управління № 10 тресту «Горловськвуглебуд», 1948 року народження.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості з посиланням на завідуючого відділом охорони праці, здоров`я та екології – головного технічного інспектора ЦК ППВП Сергія ШИРОБОКОВА.

За його словами, трагедія сталася сьогодні о 10.30. При посадці на оглядовий майданчик скипа гірник оступився і впав у ствол шахти, глибина ствола 530 метрів.

С.ШИРОБОКОВ уточнив, що шахтопрохідницьке управління № 10 є підрядною організацією з будівництва 585 горизонту шахти «Новодзержинська».

Причини трагедії з`ясовуються комісією спеціального розслідування за участю лікарів і органів Профспілки, зазначили в ППВП.