У Львові розпочалася підготовка до українсько-американських навчань

Сьогодні у Львові розпочала роботу конференція з планування двостороннього українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ “Репід Трайдент – 2010” (“Стрімкий тризуб – 2010”).

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, у роботі конференції беруть участь американські військові на чолі з представником командування Збройних сил США в Європі паном Кевіном ВОЛКОМ.

Збройні Сили України представляє делегація на чолі з начальником Управління міжнародного військового співробітництва Командування Сухопутних військ ЗС України полковником Олегом ЛЕВЧЕНКОМ.

В ході конференції її учасники планують розробити та узгодити проект двосторонньої Технічної угоди про проведення майбутніх маневрів, а також визначити кількість бойового та чисельного складу учасників навчання.

Крім того, українські і американські військові обговорять та узгодять замисел та сценарій майбутнього навчання, перелік озброєння та військової техніки, які будуть залучатися до нього, а також питання логістичного та медичного забезпечення.

На Львівщині учасники конференції планують провести рекогносцировку місця проведення майбутнього навчання “Репід Трайдент – 2010” – Міжнародного центру миротворчості та безпеки Яворівського загальновійськового полігону та Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Робота конференції з планування двостороннього українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ “Репід Трайдент – 2010” завершиться 4 грудня.