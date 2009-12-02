З Канади прибуває третя партія допомоги для боротьби з грипом

В Україну з Канади прибуває третя партія гуманітарної допомоги для боротьби з грипом.

Канадський вантаж із засобами боротьби з грипом прибуде до Києва з Нью-Йорка сьогодні о 12:05 рейсом “Аеросвіту”, повідомили УНІАН у Канадсько-Українській фундації, яка разом з Конґресом українців Канади і Канадським фондом дітей Чорнобиля організувала доставку гуманітарної допомоги.

Вантаж вартістю 850 тис. грн. складається з терміново необхідних санітарно-гігієнічних засобів та медичних апаратів, включаючи 4 вентилятори найбільш сучасної технології, 80 пульсових вимірювачів кисню (включаючи 10 для немовлят), 3 капнографи, хірургічні маски, респіраторні маски, одноразові ізолюючі костюми, хірургічні рукавиці та інші медичні засоби. Допомога призначена для 24 лікарень у Харкові, Києві, Чернівцях і Західній Україні, які були найбільше уражені епідемією.

Попередні два вантажі з Канади вартістю 1 млн. 400 тис. грн. прибули в Україну два тижні раніше.

Як підкреслив президент КУФ Богдан ОНИЩУК, “ми зосереджуємося на допомозі один одному, канадська діаспора реагує на потреби населення України”. Він висловив вдячність авіакомпаніям Аеросвіт, «Air Canada» і «The Cole Group» за безкоштовне перевезення зазначених вантажів, і Канадському фонду дітям Чорнобиля, і Українській медичній асоціації Північної Америки за пожертву частини засобів та партнерство в цьому важливому гуманітарному проекті.

“Посол Ігор ОСТАШ та персонал Посольства України в Оттаві також заслуговують на окрему подяку за їхню невтомну роботу з відстеження вантажів й організації швидкого розмитнення через представників української митниці та Міністерства охорони здоров’я України“, - додав Б.ОНИЩУК.

За його словами, КУФ надалі слідкуватиме за ситуацією з грипом в Україні і є готовою висилати додаткові вантажі в разі потреби.