Почало працювати одне з найбільших в Європі газосховищ

Найбільше в Центральній і Східній Європі газосховище введене в дію в Угорщині.

Газосховище розраховане на 2,2 млрд кубометрів природного газу, а його денна пропускна спроможність становить 28 млн. кубометрів.

Розширення старих потужностей газосховища на 600 млн. кубічних метрів здійснив німецький енергетичний гігант E.ON, який інвестував в роботи 35 млрд форинтів (близько 130 млн. євро).

У період газової кризи в січні 2009 року, "саме торгові газосховища E.ON сприяли безперебійному постачанню газом угорських споживачів", заявив на церемонії відкриття міністр енергетики Угорщини Петер Хоніг.

Розширення потужностей сховищ E.ON на території Угорщини сприяє підвищенню надійності постачання країни газом і безперебійній доставці цього виду палива споживачам, наголосив міністр.

РІА "Новости"