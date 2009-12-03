Мешканці Києва відстояли дитячий майданчик, вигравши суд у забудовника

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду визнала неправомірним будівництво товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма Доріс» багатоквартирного будинку з паркінгом на території дитячого і спортивного майданчика по вул. Лук’янівська,77.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-служба Київського міського осередку БЮТ з посиланням на заступника голови Шевченківської районної ради, депутата від БЮТ Олександра ФЕДОРЕНКА.

Відповідне рішення суд прийняв 28 жовтня ц.р. Колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу представника мешканців кооперативного будинку, якому належить вказаний дитячий майданчик, на постанову Подільського районного суду столиці від 19 серпня 2008 р. у справі за адмінпозовом ТОВ “Доріс” до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Фірма вимагала скасувати розпорядження міської влади від 3 липня 2008 р. “Про заборону будівництва на території дитячого майданчика на вул. Лук’янівській,77 у Шевченківському районі м.Києва” і її вимоги у райсуді були задоволені.

За словами О.ФЕДОРЕНКА, історія будівельного скандалу по вул. Лук’янівська,77 розпочалася у 2005 році, коли Київрада передала земельну ділянку за цією адресою в оренду строком на 5 років комерційній структурі для будівництва багатоповерхівки з паркінгом.

“Проте, згідно з проектною документацією, нову споруду мали збудувати за п`ять метрів від стіни житлового будинку», - зауважив депутат райради.

Як стверджує О.ФЕДОРЕНКО, ця земельна ділянка, відповідно до Генплану міста, відведена під рекреаційну зону, а у Детальному плані території Шевченківського району подібне будівництво взагалі не передбачено.

«У січні 2008 року Шевченківська райрада звернулася до міських депутатів з проханням відмінити землевідведення ТОВ “Фірма “Доріс”, але жодної реакції від міської влади не було. Натомість у березні того ж року проект будівництва був погоджений з Головним управлінням містобудування, архітектури і дизайну міського середовища виконавчого органу КМДА, а впродовж літнього періоду забудовник кілька разів встановлював паркан та ламав обладнання спортивного дитячого майданчика, що є власністю будинку», - зазначив О.ФЕДОРЕНКО.

Депутат звернув увагу, що рішення про передачу будівельній компанії „Фірма “Доріс” земельної ділянки по вул. Лук`янівській,77 було скасоване у серпні 2008 р., але компанія-забудовник почала відстоювати свої інтереси в судах.

Згідно з постановою Київського апеляційного суду, вона набуває чинності з моменту проголошення, але може бути оскаржена протягом одного місяця з дня складання в повному обсязі, шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

На думку заступника голови Шевченківської районної ради, головною причиною цього та інших аналогічних конфліктів в столиці є відсутність нового Генеральний плану розвитку Києва.

«Слід підходити до розвитку міста із стратегічних позицій і впорядкувати процес забудови, який сьогодні носить хаотичний характер. Через те районна громада надто обмежена в своїх правах і не може контролювати процес забудови своєї території. Якби там (у Генплані – УНІАН) була виписана норма про заборону будівництва на території дитячих і спортивних майданчиків, то не було б подібних інцидентів довжиною у 4 роки», - резюмував О.ФЕДОРЕНКО.