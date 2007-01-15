Профспілки: українські підприємці платять на порядок менше, ніж у ЄС

Завтра у Києві в Будинку профспілок відбудеться зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з представниками всеукраїнських профспілок і профоб’єднань.

Як повідомили УНІАН в аналітично-інформаційному управлінні Федерація профспілок України, ініціюючи зустріч з Президентом України, профспілки виходять з необхідності всебічно обговорити питання щодо удосконалення соціального діалогу, взаємодії з органами державної влади та підвищення ролі профспілок у розбудові громадянського суспільства в Україні.

Однак, розвиток соціального діалогу в Україні стримується низкою невирішених проблем. Є приклади намагання держави звузити законні права профспілок, втручання в їх діяльність.

Профспілки занепокоєні такими негативними явищами суспільного розвитку як несправедливий розподіл результатів праці між власниками і працівниками, загальмуванням динаміки зростання трудових доходів. Українські підприємці продовжують платити за аналогічну працю на порядок менше ніж у країнах ЄС. У результаті цього 52% наших співвітчизників мають сьогодні дохід менший за прожитковий мінімум, а 28% є бідними. Все це створює глобальні загрози для суспільства, призводить до втрати трудового потенціалу України. Між тим, соціальні партнери повинні усвідомити, що прогрес суспільства, зміцнення держави пов’язані, перш за все, із збереженням та розвитком трудового потенціалу країни.

Профспілки вважають, що одним з пріоритетних завдань Стратегії економічного і соціального розвитку України має стати створення високопродуктивних робочих місць, підвищення рівня трудових доходів та забезпечення гідних умов праці.

На думку представників ФПУ, сьогодні вкрай важливо завершити роботу над проектом Трудового кодексу України, що триває вже п’ятий рік. Кодекс має забезпечити реалізацію конституційного права людини - права на працю і не допустити звуження прав і повноважень профспілок у сфері соціального, економічного та правового захисту людини праці.

Профспілки виступають за розширення повноважень Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України, відповідних рад інших рівнів.

Профспілки пропонують провести Президентські слухання або Національний форум під патронатом Президента України у форматі: влада – профспілки – соціально спрямований бізнес з питань підвищення ефективності соціального діалогу.