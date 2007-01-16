Європейські хедж-фонди поспішають скуповувати українські акції

Інвестори на сьогодні стали менше звертати увагу на політичну ситуацію в країні, звертаючи більше уваги на економіку України, що зростає. Таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН управляючий директор інвестиційно-банківського підрозділу Concorde Capital Віталій СТРУКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, це стало однією з причин активності, що спостерігається зараз, на українському фондовому ринку.

Він також відзначив, що сьогодні на українському ринку спостерігається післясвяткова активізація європейських хедж-фондів, які поспішають скуповувати акції українських емітентів за сталою зараз на ринку ціною.

«Вони купують сьогодні тому, що завтра буде дорожче», - зазначив В.СТРУКОВ.

Частка українських інвестфондів, за його оцінкою, продовжує залишатися на ринку невисокою.

Представник Concorde Capital відзначив, що на Франкфуртській фондовій біржі також спостерігається активізація торгівлі ADR і GDR українських емітентів, яка корелюється з активізацією торгів на вітчизняному ринку.

В.СТРУКОВ також зазначив, що поки що рано прогнозувати подальші рухи на ринку, наголосивши при цьому, що впродовж найближчих декількох тижнів стане зрозуміло, «наскільки стабільний ринок і куди він рухається».

Водночас представник Concorde Capital відзначив, що ряд галузей української економіки, зокрема, сфера роздрібних продажів, а також банки, і надалі будуть цікавити іноземних інвесторів. За його словами, сьогоднішня ціна в ПФТС акцій ряду банків не є для них межею.

«Мій прогноз - вони далі зростатимуть», - сказав В.СТРУКОВ.