Томенко розкаже студентам про Гоголя, Конституцію і кохання

Сьогодні заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО відвідає Київський національний університет імені Тараса Шевченка та презентує свої наукові дослідження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, під час зустрічі з керівництвом університету, викладачами і студентами М.ТОМЕНКО презентує їм свої книги «Історія української Конституції», «Український романтик Микола Гоголь» та «Теорія українського кохання».

«Особливої уваги заслуговує книга «Історія української Конституції», бо це навчальний посібник, який готувався в період моєї роботи в аспірантурі університету», - зауважив заступник голови Верховної Ради.

М.ТОМЕНКО передасть на гуманітарні факультети і бібліотеки університету примірники своїх книг. «Це мій своєрідний науковий звіт перед університетом, який я завершив і де захистив дисертацію», - зазначив він.