Тігіпко про ядерні технології та президентські вибори

Кандидат у Президенти Сергій ТІГІПКО впевнений, що Україна повинна отримати вигоду від своєї участі в системі нерозповсюдження ядерних технологій.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі С.ТІГІПКА.

«Настав час конвертувати наш статус члена світового ядерного клубу в конкретні цифри економічних показників», - підкреслив кандидат у Президенти, коментуючи заяву державного секретаря США Хіларі КЛІНТОН про велику зацікавленість американської сторони в зміцненні співпраці з Україною в сфері непоширення ядерних технологій.

За словами С.ТІГІПКА, Президент, чия каденція закінчується, а також чинний прем’єр, “ні на сантиметр” не просунули Україну на шляху до самозабезпечення ядерним паливом для електростанцій. Як заявив політик, “наші домовленості з розробниками українських АЕС - російськими партнерами, - знаходяться в точці замерзання”. “Державній владі не вистачило в цьому стратегічно важливому проекті ні прагматизму, ні політичної волі», - підкреслив С.ТІГІПКО.

На його переконання, «теперішня гостра зацікавленість світових лідерів у зміцненні режиму непоширення ядерних технологій відкриває нам новий шанс”. “Новий Президент зобов’язаний ним скористатися”, - додав С.ТІГІПКО.