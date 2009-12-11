Євросоюз може надати гроші Україні слідом за рішенням МВФ

Макрофінансова допомога Європейського союзу у розмірі 610 млн. євро зможе почати надходити в Україну зразу після рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду про надання четвертого траншу кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ в літаку, на шляху з Бонна до Києва.

Він зазначив, що перша частина допомоги в обсязі 110 млн. євро, траншами в 100 і 10 млн. євро може надійти зразу після рішення МВФ без будь-яких додаткових організаційних рішень.

«Перший транш може бути 100 млн. євро, і єдиною умовою його надання – оскільки всі умови вже виконані – є позитивне рішення Ради директорів МВФ про продовження програми. Другий транш – 10 млн. – процедурний транш», - зазначив Г.НЕМИРЯ.

Друга частина допомоги в обcязі 500 млн. євро також двома траншами зможе почати надходити в Україну після відповідного рішення Європарламенту.

«У зв`язку з цим ми звернулися до президента Європарламенту Єжи БУЗЕКА з проханням, щоб у разі позитивного рішення МВФ, Європарламент швидко ухвалив рішення», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він підкреслив, що цю макрофінансову допомогу уряд України планує спрямувати на підтримку бюджету.