В Ізяславській в`язниці зеки відмовилися лише від сніданку

В Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Хмельницькій області називають недостовірною інформацію про голодування в Ізяславській виправній колонії №31.

Про це заявив УНІАН заступник начальника Держдепартаменту України з питань виконання покарань у Хмельницькій області Володимир БОЙЧУК.

За його словами, по-перше, засуджені Ізяславської виправної колонії №31 відмовилися 14 січня від сніданку у їдальні, але вдень у своїх камерах підкріплювалися тим, що напередодні принесли їм родичі та близькі, і всі прийшли до їдальні на вечерю.

Крім того, як зазначив В.БОЙЧУК, “деякі ЗМІ назвали головною причиною відмови ув’язнених від сніданку жорстоке поводженням керівництва з засудженими, що насправді не відповідає дійсності”.

За інформацією прес-служби управління Держдепартаменту України з питань виконання покарань у Хмельницькій області, головними вимогами “бунтівників” було покращення якості води, встановлення додаткових таксофонів та деякі зміни у розпорядку дня.

Як зазначили в прес-службі, після інциденту представники керівництва Держдепу з питань виконання покарань, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Хмельницькій області та самої колонії розпочали прийом засуджених з особистих питань. Після чого того ж дня всі ув’язнені пішли на вечерю, і подальших випадків відмови від прийому їжі в їдальні колонії більше не було.

Крім того, згідно з інформацією прес-служби, сьогодні начальник управління Держдепартаменту України з питань виконання покарань у Хмельницькій області Тимофій ЯКІМЧУК та його заступник В.БОЙЧУК перебувають у колонії, де продовжують вислуховувати скарги ув’язнених.

Довідка УНІАН. У Ізяславській виправній колонії №31 відбувають покарання понад 1200 засуджених.