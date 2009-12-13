Тимошенко знає про заплановані її опонентами афери з викупу депозитів

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО попереджає вкладників «Укрпромбанку» та інших проблемних банків про можливі афери, що запланували її опоненти, з викупу у громадян депозитів у проблемних банках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на зустрічі з вкладниками «Укрпромбанку» и «Родовід Банку».

«Ці афери (полягають) у тому, що ці самі люди, які ці банки збанкрутували, зараз розвісили біг-борди по всій країні, роблять рекламну кампанію і хочуть за 50-60% викуповувати ваші вклади», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, це, в першу чергу, стосується вкладників «Укрпромбанку» та банку «Надра».

«Я прошу вас, нікому свої вклади не продавайте, тому що вони добре знають, що держава поверне, добре знають, що є графік, який ми точно витримаємо. І сьогодні вони грають на цьому, беруть з дисконтом купують ці депозити, а потім від держави ще отримують додатковий зиск, тому що повертати будемо 100% вартості вкладів», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала вкладників не погоджуватися на такі пропозиції, бо вони втраттять свої заощадження.