У Чорному морі затонуло судно, в екіпажі якого - шестеро українців

У Чорному морі затонуло вантажне судно „Oganbey”, серед членів екіпажу якого шестеро українців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України, за інформацією рятувально-координаційного центру Анкари (Туреччина), 12 грудня о 2.39 за місцевим часом у Чорному морі на відстані 180-200 км від Стамбула біля турецького берега затонуло судно „Oganbey” під прапором Панами (8150 тонн, рік побудови - 1970, судновласник – „Darya Shipping” (Туреччина).

Судно слідувало з вантажем вугілля з порту Туапсе до Туреччини.

За попередніми даними, судно перекинулося у штормових умовах через зсув вантажу.

На борту судна перебувало 16 членів екіпажу: вісім громадян Туреччини, шестеро громадян України і двоє громадян Грузії.

Згідно з останньою інформацією Державного морського рятувально-координаційного центру Міністерства транспорту та зв’язку України (Одеса), що надійшла з Анкари, знайдено і врятовано п’ятьох українців. Загинув один громадянин України. Рятувальна операція триває.

Державний морський рятувально-координаційний центр Мінтрансу підтримує постійний зв’язок з Рятувальним центром в Анкарі.