Україна і Марокко підписали «дорожню карту»

Україна і Марокко підписали протокол першого засідання українсько-марокканської Міжурядової комісії з питань торговельно-економічної, науково-технічної і культурної співпраці, який стане «дорожньою картою» для побудови взаємовигідних двосторонніх відносин на найближчу перспективу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, документ було підписано за підсумками засідання Комісії, що відбулося 7-8 грудня в Рабаті (Марокко).

До протоколу засідання увійшли 24 розділи за всіма перспективними напрямами двосторонньої співпраці.

Також було підписано три міжурядові угоди: про морське торгове судноплавство, про співпрацю у сфері культури, про співпрацю в галузі водного господарства.

Досягнута також домовленість про підписання найближчим часом ще близько десяти двосторонніх документів.

Під час переговорів міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА з керівниками міністерств і відомств Марокко були досягнуті конкретні домовленості про співпрацю, зокрема, в промисловості і сільському господарстві – про збільшення експорту зернових, про постачання в Марокко риболовецьких суден, добрив, а також про закупівлю Україною цитрусових. Крім того, обговорювалося питання постачання в Марокко ліків і вакцин українського виробництва.

Під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Марокко в Україні Абдельжалілем САУБРІ Б.ДАНИЛИШИН повідомив про результати конструктивних переговорів з прем`єр-міністром Марокко Абассом Ель ФАСІ і подякував послові за сприяння в проведенні першого засідання комісії.

У свою чергу, Абдельжаліль САУБРІ зазначив, що Б.ДАНИЛИШИН "увійде до історії Марокко як міністр економіки України, який першим провів засідання двосторонньої комісії з питань торговельно-економічної, науково-технічної та культурної співпраці".

А. Ель ФАСІ, у свою чергу, висловив подяку керівникові українського економічного відомства за пропозицію щодо підготовки висококваліфікованих співробітників для виробничих галузей Марокко, а також наукових співробітників. При цьому він відзначив особисту роль Б.ДАНИЛИШИНА в переговорах «як відомого вченого світового рівня в галузі природокористування, охорони навколишнього середовища, реалізації політики стійкого розвитку».

Сторони домовилися в квітні 2010 року в м. Касабланка (Марокко) провести масштабний бізнес-форум за участю підприємців України і Марокко.