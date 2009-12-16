Замість газової проблеми у Києві виникла «мазутна»

АК «Київенерго» подає теплоносій споживачам Києва в межах норми й відповідно до зовнішньої температури.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляється, що температура теплоносія на виході з ТЕЦ і станцій теплопостачання енергокомпанії сьогодні становить 92 градуси, що відповідає температурному графіку.

У компанії також зазначили, що «Київенерго» попереджена про циклон, який прийшов до України, й готова до снігопадів і посилення морозів.

«Із приходом морозів нам довелося запитати у газопостачальних компаній збільшення обсягів подачі газу на теплоджерела «Київенерго». Оскільки прийшли до розуміння й не маємо проблем із отриманням палива, то температуру теплоносія підвищено. Рівень подачі газу сьогодні є достатнім для того, щоб теплоджерела компанії надавали теплову енергію споживачам у межах норми», - прокоментував технічний директор АК «Київенерго» Олександр ЗАЙЦЕВ.

«Залишається проблема з купівлею мазуту для створення резервного запасу палива на ТЕЦ «Київенерго». Як відомо, вартість цього палива є надвисокою на ринку, що є економічно недоцільним для збиткової теплоенергетики. Але сподіваюся, що найближчим часом це питання буде вирішено», - додав О.ЗАЙЦЕВ.