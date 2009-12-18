Австрія повернула Україні колекцію, вивезену під час війни

Австрія передала Україні колекцію предметів мистецтва народів Криму, вивезених за межі нашої держави під час Другої світової війни

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, сьогодні відбулася урочиста церемонія передачі Міністерству культури і туризму України повернутих Австрійською Республікою предметів декоративно-ужиткового мистецтва народностей Криму та приватних листів періоду німецької окупації Кам’янець-Подільського.

У церемонії передачі взяли участь заступник міністра закордонних справ України Олександр ГОРІН, заступник міністра культури і туризму України Тимофій КОХАН, Надзвичайний і Повноважний посол Австрійської Республіки в Україні Маркус ВУКЕТІЧ, заступник голови Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України Павло БІЛАШ, а також представники Австрійського культурного форуму і Бахчисарайського історико-культурного заповідника.

Повернуті культурні цінності – це колекція текстильних виробів кримських татар і караїмів, що включає хустини, ремені, сумки, драпування, підв’язки, виготовлені, здебільшого, з оксамиту, обшиті золотими нитками.

Відповідно до домовленостей, досягнутих з австрійською стороною, культурні цінності народностей Криму будуть передані Міністерством культури і туризму України, відповідно до встановленої процедури, на постійне зберігання до Бахчисарайського історико-культурного заповідника, а акти кореспонденції – до Державного архіву Хмельницької області, меморіального комплексу “Національний музей Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.” та Національного музею історії України.

Повернута австрійською стороною кореспонденція - близько 1200 листів - дасть можливість дізнатися про долю людей, яких торкнулися трагічні події початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.