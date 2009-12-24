«Надра» зупинив усі виплати, окрім зарплат

Банк «Надра» призупинив виплати за депозитними й поточними рахунками.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку.

«Зважаючи на інформацію про рішення Кабінету міністрів України щодо переведення депозитів вкладників банку «Надра» в «Родовід Банк» і подальшої виплати депозитів через цей банк, із 24 грудня банк «Надра» призупиняє виплати коштів за депозитними, картковими й поточними рахунками клієнтів – фізичних осіб за будь-якими програмами, окрім зарплатних проектів, – до ухвалення Національним банком України і Кабінетом міністрів України остаточного рішення щодо переведення депозитів вкладників в іншу фінустанову”, - йдеться в повідомленні.

Призупинення виплат клієнтам банку «Надра» також зумовлено технічною необхідністю підготовки реєстрів вкладників для передачі в інший банк.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про переведення вкладів фізичних осіб і частини активів із банку «Надра» в державний «Родовід Банк».

Довідка УНІАН. ВАТ КБ «Надра» почало свою діяльність у жовтні 1993 року.

На 1 жовтня 2009 року активи банку становили 25,893 млрд. грн., зобов`язання – 25,392 млрд. грн., власний капітал – 500,571 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн. За підсумками 9 місяців 2009 року банк «Надра» отримав збиток у розмірі 1,34 млрд. грн.

Станом на 1 липня 2009 року найбільшими акціонерами банку були компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введено тимчасову адміністрацію.