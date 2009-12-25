Пасенюк вважає незаконним скасування рішення Конференції суддів

Рішення Ради суддів України щодо адміністративних посад не має жодних правових наслідків.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою Вищого адміністративного суд України заяві голови ВАСУ Олександра ПАСЕНЮКА.

Він, зокрема, наголосив, що відміна рішень Конференції суддів адміністративних судів України відповідно до закону “Про судоустрій України” не належить до компетенції Ради суддів України.

(Як повідомлялося, 24 грудня Конференція суддів адміністративних судів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

Сьогодні Рада суддів України скасувала зазначене рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови Вищого адміністративного суду України на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови Миколи СІРОША).

“Сьогоднішні рішення Ради суддів є безпрецедентними та фактично такими, що грубо порушують законодавство”, - заявив О.ПАСЕНЮК.

Він повідомив про підготовку відповідного звернення до Президента України, голови Верховної Ради, Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації, яка склалася, з метою отримання оцінки з цього приводу.

О.ПАСЕНЮК нагадав, що за законом про судоустрій, вищим органом суддівського самоврядування в порівнянні з Конференцією суддів може бути лише З’їзд суддів, а не Рада суддів.

“Я здивований таким рішенням Ради суддів України. Фактично вона продемонструвала не лише свою байдужість до думки суддів адміністративних судів, знехтувала позицією всієї системи адмінсудів, але й проігнорувала чітко встановлені законодавчі норми, перевищивши свої повноваження», - сказав О.ПАСЕНЮК.

Як повідомлялося, процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня цього року.