Від кожного п’ятого цього року вимагали хабарі (опитування)

У 20% українців упродовж поточного року представники влади вимагали хабарі.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Також дослідження також показало, що більше половини громадян (54%) вважають, що протягом 2009 року розмір хабарів, які беруть чиновники, збільшився.

Крім того, за даними дослідження, українці налаштовані на введення більш жорсткого покарання за вживання наркотиків (90%) і проституцію (62%). При цьому ставлення населення до самогоноваріння є більш лояльним: лише 43% респондентів вважають, що слід ввести жорсткіше покарання за цей вид правопорушення.

Дослідження проводилося 4-13 грудня методом індивідуального інтерв’ю. Загалом було опитано 2017 респондентів віком від 18 років, які мешкають у селах та містах усіх областей України, АР Крим, та в м. Києві.

У цьому дослідженні була використана багаторівнева стратифікована вибірка.

Теоретична похибка для вибірки не перевищує 3,5%.