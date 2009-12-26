Погода на неділю

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У прикарпатських областях сніг, мокрий сніг, у східній частині опади (вдень невеликі), на решті території без істотних опадів, лише у південній частині вдень дощі.

Вітер західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, вдень у південній частині окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, на заході вночі місцями 4-7° морозу, у південних областях вдень 3-7° тепла; у Криму вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

У Київській області у неділю - без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень по області від 3° морозу до 2° тепла, у Києві близько 0°.