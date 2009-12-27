У Мелітополі поновлюють заняття у школах
06:34, 27 грудня 2009Суспільство
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Вчитися лишилося 3 дні
У Мелітополі Запорізької області у зв`язку зі зниженням рівня захворюваності на грип і ГРВІ на 35,7% поновлюються заняття у школах, які було закрито на карантин з 16 грудня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мелітопольського міськвиконкому, мер міста Дмитро СИЧОВ підписав розпорядження "Про початок занять у навчальних закладах міста", відповідно до якого заняття у загальноосвітніх школах поновлюються 28 грудня.
Школярі Мелітополя вчитимуться протягом трьох днів: 28, 29 і 30 грудня, після чого підуть на традиційні зимові канікули.
У Запоріжжі і Бердянську карантин у навчальних закладах триває.
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