Пільгової ціни на ядерне паливо для України більше немає

Російське ядерне паливо для АЕС України подорожчає в 2007 р. на 30% порівняно з 2006-м, повідомило РБК джерело в українському уряді. У грошовому еквіваленті поставки перевищать 400 млн. дол.

Міністр палива і енергетики України Юрій Бойко сьогодні в цілому позитивно оцінив підсумок переговорів української компанії "Енергоатом" з російською корпорацією "ТВЕЛ".

"Треба розуміти, що у нас тієї пільгової ціни, яка була в обмін на вивіз ядерної зброї, вже немає. А тенденції цінових параметрів на уранову сировину відповідають тенденціям на газ і на нафту - вони постійно зростають", - сказав міністр. "Те, що відбулося збільшення, на наш погляд - це абсолютно нормальний процес. Найголовніше - це не спричинило різкого збільшення вартості електроенергії, яка виробляється з ядерного палива. Критерій один - кінцева вартість електроенергії", - наголосив він.

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