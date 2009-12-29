Україна назвала свого представника на Євробаченні

Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2010» представлятиме Василь ЛАЗАРОВИЧ.

Як повідомляє прес-служба Першого Національного телеканалу, таке рішення майже одноголосно сьогодні прийняла художня рада Національної телекомпанії України. З 11 членів художньої ради 10 підтримали кандидатуру В.ЛАЗАРОВИЧА.

На прес-конференції, присвяченій оголошенню представника України на «Євробаченні-2010», президент НТКУ Василь ІЛАЩУК зазначив: «Я переконаний, що Василь ЛАЗАРОВИЧ гідно представить своїм бас-баритоном Україну в Норвегії. Було вирішено, щоб не створювати ажіотажу довкола конкурсу «Євробачення», обрати представника шляхом внутрішнього голосування».

Як інформує НТКУ, В.ЛАЗАРОВИЧ народився у 1981 році на Прикарпатті.

В.ЛАЗАРОВИЧ відомий як учасник мюзиклу ”Екватор”, де зіграв Олександра ІІ. Виступав на конкурсі ”Слов’янський базар”, на конкурсі ”Нова хвиля” в Юрмалі у 2007 р. зайняв 9-те місце.

Цього року конкурс “Євробачення” проходив в Москві. Наступний конкурс пісні “Євробачення” пройде в норвезькому Осло.