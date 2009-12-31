Екс-начальник райвідділу міліції Криму отримав три роки тюрми

06:26, 31 грудня 2009
Суспільство
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За 24-ма епізодами злочинної діяльності

Колишнього начальника Первомайського районного відділення кримської міліції визнано винним у зловживанні службовим становищем і перевищенні влади й засуджено до трьох років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, за рішенням Красногвардійського райсуду, екс-керівнику первомайської міліції також заборонено обіймати «певні посади протягом трьох років».

Як повідомляв УНІАН, начальника Первомайського районного відділення кримської міліції було затримано наприкінці жовтня 2008 року.

У березні 2009 року слідчий відділ прокуратури закінчив розслідування кримінальної справи стосовно екс-керівника міліції й передав справу до суду.

Як інформувала тоді прес-служба Генеральної прокуратури, екс-начальнику райвідділу пред`явлено звинувачення за 24 епізодами злочинної діяльності, зокрема за фактами зловживання службовим становищем, службової фальсифікації, незаконного затримання, крадіжок, грабежів, грубого порушення законодавства про працю, шахрайства, незаконного зберігання наркотичних речовин.

 

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