Нафтогаз побажав газпромівцям оптимізму

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА за дорученням трудового колективу компанії направив колективу російського ВАТ "Газпром" привітання з Новим роком і Різдвом Христовим.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК "Нафтогаз України".

"ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" відіграють найважливішу роль у справі забезпечення енергетичної безпеки всього Євразійського континенту. Завдяки професійній, відповідальній і злагодженій роботі трудових колективів і менеджменту наших компаній створено умови для сталого розвитку економік десятків європейських країн, забезпечені теплом і енергією будинки мільйонів громадян", - йдеться в привітанні.

Колектив НАК "Нафтогаз України" впевнений, що й надалі російська та українська компанії збережуть взаємовигідні, партнерські й дружні відносини. "Адже успіхи в нашій спільній роботі безпосередньо залежать від високого ступеня довіри, взаєморозуміння й взаємовиручки", - наголошується в привітанні.

О.ДУБИНА від імені колективу НАК "Нафтогаз України" побажав колективу "Газпрому" бути завжди сповненими оптимізму й упевненості в завтрашньому дні. "Нехай рік, що наступає, принесе щастя, радість, добро, буде щедрим на любов і радість у ваших серцях. Бажаємо успіхів у справах, міцного здоров`я, процвітання та благополуччя вашим сім`ям! Щасливого Нового Року й Різдва Христового!", - йдеться в привітанні колективу НАК "Нафтогаз України" на адресу колективу російського ВАТ "Газпром".