Нацбанк визначив граничні межі активів банків на 2010 рік

Національний банк України визначив граничні межі розміру активів для окремих груп банків на 2010 рік.

Про це говориться в листі НБУ комерційним банкам, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«З метою здійснення порівняльного аналізу діяльності банків і розподілу наглядових функцій і обов`язків між центральним апаратом і територіальними управліннями Національного банку України комісія вирішила визначити наступні граничні межі розміру активів для окремих груп банків на 2010 рік: група I – більш як 13000 млн. грн.; група II – більш як 4000 млн. грн.; група III – більш як 1500 млн. грн.; група IV – менш як 1500 млн. грн.», – говориться в листі.