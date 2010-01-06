Київське метро відмовляється безкоштовно возити міліціонерів і СБУ

Керівництво столичного метрополітену заявляє про, що відсутні відповідні рішення міської влади про безкоштовний проїзд в підземці у 2010 р. працівників міліції, податкової міліції та Служби безпеки України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КП “Київський метрополітен”.

Керівництво метро стверджує, що вказані працівники повинні сплачувати за проїзд на загальних підставах.

У прес-службі нагадують, що пунктом 2.1. Рішення Київської міської ради від 27 листопада 2008 р. № 642/642 «Про безплатний проїзд у м. Києві працівників міліції, податкової міліції та Служби безпеки України» було передбачено забезпечення реалізації права на безплатний проїзд у м. Києві всіма видами комунального пасажирського транспорту загального користування (крім таксі та транспортних засобів, що працюють в режимі маршрутного таксі) працівників міліції, податкової та СБУ для виконання покладених на них обов’язків у 2008 та 2009 роках.

“Станом на початок нового, 2010 року, Київська міська рада не прийняла рішення про забезпечення реалізації права на безплатний проїзд у м. Києві всіма видами комунального пасажирського транспорту загального користування працівників міліції, податкової міліції та Служби безпеки України для виконання покладених на них обов’язків у 2010 році”, - заявляють в метро.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня депутати Київської міської ради прийняли рішення про безоплатний проїзд працівників міліції, податкової міліції та Служби безпеки України у 2010 році в громадському пасажирському транспорті.

За відповідний проект рішення проголосували 102 з 114 присутніх в залі депутатів.

Депутати своїм рішенням внесли зміни в попереднє рішення Київради від 27 листопада 2008 р. щодо безкоштовного проїзду цих категорій пасажирів у 2008 та 2009 роках.

Рішення 24 грудня ц.р. було прийнято, враховуючи звернення правоохоронних органів щодо забезпечення реалізації права на безплатний проїзд їх працівників для виконання покладених на них обов`язків.