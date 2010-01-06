Нафтогаз розрахувався з Газпромом за грудень

НАК «Нафтогаз України» своєчасно і в повному обсязі розрахувалась із ВАТ «Газпром» за імпортований у грудні 2009 року природний газ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі НАК «Нафтогаз України», таким чином компанія у 2009 році загалом забезпечила виконання балансу газу України імпортованим газом. Обсяг імпортованого природного газу у 2009 році повністю відповідає умовам Контракту №КП від 19 січня 2009 року між компанією та ВАТ «Газпром» щодо обсягів закупівлі газу у 2009 році.

Також НАК у 2009 році транзитувала близько 96 млрд. куб. метрів газу до країн Європи.

«НАК «Нафтогаз України» ще раз підтвердила свою репутацію надійного та передбачуваного партнера. Незважаючи на всі внутрішні політичні та економічні складнощі компанія й надалі виконуватиме свої стратегічні завдання: забезпечення українських споживачів достатніми обсягами природного газу, здійснення безперебійного транзиту природного газу територією України та забезпечення сталої роботи всієї євразійської газотранспортної системи», - наголошується у повідомленні.