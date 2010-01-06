Україна має запросити ЄС до проекту з будування Ан-70

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що Україна має запросити ЄС до участі у проекті з будівництва літака Ан-70.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував заяву глави авіабудівного концерну Airbus Томаса ЕНДЕРСА про намір відмовитися від планів будівництва військово-транспортних літаків A400M. Рішення викликане припиненням фінансування країнами-замовниками надмірно дорогого та неефективного проекту.

«Саме життя підштовхує нас до створення авіабудівного альянсу ЄС-Росія-Україна», - сказав С.ТІГІПКО.

«Участь росіян у фінансуванні та технологічній підтримці проекту Ан-70, запрошення європейського авіаконцерну до співпраці – все це дозволить в десятки разів збільшити потенційний ринок збуту реального й не раз випробуваного військово-транспортного літака, який випередив свій час, - заявив С.ТІГІПКО.

На його думку, в такому проекті немає місця політиці. «Ми повинні керуватися тільки прагматичними міркуваннями і рятувати поки ще живий вітчизняний авіапромисловий потенціал. Другого такого шансу українське авіабудування може і не отримати», - переконаний кандидат у президенти.