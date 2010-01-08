Працівник валютного пункту застрелив нападника
01:55, 08 січня 2010Суспільство
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Повідомлення з Польщі
Одна особа загинула в четвер увечері під час нападу на обмінний пункт валюти в торговельному центрі "Ополянин" в місті Ополе на півдні Польщі, другий нападник тяжко поранений, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на представника місцевої поліції.
За її словами, "загинув один з нападників на обмінний пункт. У нападі брали участь четверо людей, першим вогонь відкрив працівник обмінного пункту валюти".
Інших подробиць поліція не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства. На місці працює спеціальна слідча група комендатури воєводської поліції.
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